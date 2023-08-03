Систему управления войсками "Кассиопея-Д" отправили на испытания

Стало известно, что первые опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ отправлены на испытания. Сообщается, что автоматизированная система управления войсками (АСУВ) под названием "Кассиопея-Д" смонтирована на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД "Ракушка". АСУВ представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая должна обеспечить в бою управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие десантников с другими родами и видами войск. Судя по звездному названию, к обеспечению управлением может быть привлечена космическая компонента.

Предполагается, что "Кассиопея-Д" существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. В частности, комплекс должен обеспечить эффективное применение новых видов вооружений ВДВ.

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Кстати сказать, "Кассиопею-Д" планировалось ввести в строй еще в 2018 году, о чем в 2017 говорил тогдашний командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Как говорится, не прошло и пяти лет…

И тут следует сказать вот о чем. Мало кто сегодня помнит, в том числе, в высших эшелонах армейского руководства, что в СССР еще в 1983 году была принята на вооружение полевая автоматизированная система управления войсками "Маневр". Ее сразу очень строго засекретили, поэтому даже тогда о ней знали немногие.

В чем была суть "Маневра"? Пожалуй, главное в том, что не в НАТО, а у нас смогли первыми увязать каждое армейское подразделение в единую систему, которая управлялась легко и эффективно. Система напоминала военную гидру. Если какая-то часть войск отрезалась от основной массы, ее цели и задачи сразу менялись, и окруженные подразделения действовали соответственно новым условиям боя, но в постоянном взаимодействии с главными силами. В "Маневре" полностью исключалась такая опасность, как "дружеский огонь", когда свои ошибочно наносят удары по своим. Американцы, кстати, эту проблему не решили до сих пор.

"Маневр" стал основой управления войсками Варшавского Договора. После его распада США получили почти все составляющие "Маневра". Пентагон подготовил и провел командно-штабную игру. С одной стороны НАТО, с другой - уже не существовавший Варшавский договор. Войска Запада управлялись по своей системе, армии Востока использовали "Маневр". Войска НАТО были разгромлены без применения тактического ядерного оружия за три дня. Только за счет великолепного управления! Американцы испытали шок.

Они бы испытали еще больший шок, если бы узнали, что "Маневр", формально принятый в СССР на вооружение, в саму Советскую армию внедрен так и не был - его, можно сказать, подарили армиям Варшавского договора.

К идее автоматизированного управления войскам вернулись уже в новое историческое время. Генштабом Российских Вооруженных сил в 1990-е годы было принято решение о начале работ над АСУВ "Полет-К", являвшейся дальнейшим и очень глубоким развитием "Маневра". Литера "К" означала обязательную космическую составляющую АСУВ. В новой системе предполагалось довести управление до каждого самолета, вертолета, орудия и конкретного бойца, которому впервые в мире придавался облик "цифрового солдата". Что интересно, "Полет-К" планировалось в первую очередь реализовать и отработать в Воздушно-десантных войсках.

Работы над реализацией проекта возглавил один из создателей "Маневра" Роберт Петрович Николаев. Имя этого поистине гениального ученого и умелого организатора, увы, сегодня знают лишь узкие специалисты.

В "Полете-К" идея новейшей тогда идеологии сетецентрических войн, в которой удачно сбалансированы все виды связи и управления (проводные, релейные, космические, компьютерные), была реализована наиболее оптимальным образом.

АСУВ была в целом спроектирована к началу 2000 года, отдельные ее элементы прошли успешные полигонные испытания, которые показали, что она полностью пригодна для управления как мобильными ВДВ, так и Сухопутными войсками. Системы управления "Полетом-К" нельзя было заглушить никаким радиоэлектронным противодействием или нейтрализовать компьютерным вирусом. Для этой системы умудрились спроектировать радиостанцию, которую опять же невозможно было запеленговать, прослушать или заглушить. Было реализовано множество других уникальных новшеств, к которым в те времена в США только подступались.

Увы, "Полет-К" так и не был окончательно реализован - только по вине тогдашнего военного руководства. Началась чехарда с выбором исполнителя выгодного и очень денежного заказа, Роберта Николаева от работ отстранили, научную организацию, которую он возглавлял, расформировали.

В СМИ стали мелькать названия "Созвездие", "Андромеда-Д", "Планшет", которые должны были совершить революцию в управлении войсками и, наконец-то, решить проблему качественной связи. Не совершили и не решили.