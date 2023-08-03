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Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев — участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО.

Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев — участников СВО
© globallookpress.com

Об этом говорится на правовом портале.

«Постановляю предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях... страховые гарантии в виде компенсации», — отмечается в документе.

Ранее Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.

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