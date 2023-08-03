Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев — участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО.
Об этом говорится на правовом портале.
«Постановляю предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях... страховые гарантии в виде компенсации», — отмечается в документе.
Ранее Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.