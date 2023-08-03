Польская армия закупит сотни противотанковых ракет Spike-LR

Польская армия приобретет несколько сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR
Польские вооруженные силы получат в ближайшие годы несколько сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Мы последовательно укрепляем противотанковые возможности нашей армии. Сегодня мы подписали еще один контракт с польской оборонной промышленностью на поставку в ближайшие годы нескольких сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR", - написал он.