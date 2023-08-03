АПЛ "Красноярск" выполнит пуски ракет "Калибр" и "Оникс" на учениях

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") в ходе государственных испытаний в августе-сентябре 2023 года выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту России.

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"Планируется, что в ходе совместных госиспытаний АПЛ "Красноярск" выполнит три учебно-боевых пуска ракет "Калибр" и "Оникс" из подводного положения из акватории Баренцева моря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из пусков будет залповым с использованием как "Калибра", так и "Оникса".