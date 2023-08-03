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Замначальника генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил РИА Новости, что заместитель начальника генштаба Ирана планирует в августе посетить Россию для участия в Московской конференции по безопасности.

Замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию
© Газета.Ru

По его словам, сейчас график находится в стадии планирования, возможные встречи прорабатываются.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал создание санкционного режима против Ирана за военные поставки России и Сирии.

Он также предложил создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года.

Боррель назвал заявления России о необходимости снятия ограничений на экспорт российских сельхозтоваров для продления зерновой сделки «бессмыслицей».

Отмечается, что Боррель перед началом саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ответил на вопрос, почему РФ выдвигает к союзу претензии из-за санкций, которые не позволяют обеспечить экспорт российских товаров.

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