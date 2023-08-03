ВСУ из минометов обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины в данный момент обстреливают минометами населенный пункт Соловьевка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«С десяти часов утра зафиксировано уже около 20 прилетов, разрушено минимум два дома», — говорится в публикации.

Отмечается, что населенный пунт частично обесточен.

«Люди прячутся в подвалах», — уточнил Mash.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.