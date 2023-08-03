Разработчики БПЛА предложили создать единую систему обнаружения дронов

Разработчики беспилотных летательных аппаратов предложили создать единую систему обнаружения дронов, которая сможет объединить работу частных и госсистем защиты от атак беспилотников на территории страны, заявили эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Как отметил председатель правления группы «Федеральная технологическая компания» Иван Поминов, беспокоит тот факт, что частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА, решением станет создание единой системы обнаружения беспилотников на базе Единого оператора по организации комплексной защиты граждан от противоправного применения БПЛА, передает ТАСС.

По его словам, создание такой системы позволит систематизировать протоколы обмена данными и их работу в единую систему оперативного реагирования по определенным моделям угроз.

При этом эксперты не исключают, что новые правила могут создать дополнительные сложности для использования уже произведенного и поставленного заказчикам оборудования.

Так, по мнению директора компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрия Дацыкова, в России отсутствуют единые стандарты и порядок сертификации систем подавления беспилотников. В этой связи защита от БПЛА может сильно отличаться в зависимости от типа оборудования, территории прикрываемого объекта и его отраслевой принадлежности.

Как в заключение отметил гендиректор маркетплейса Техключи.рф Тигран Исраелян, отсутствие единых стандартов к системам подавления беспилотников ведет к необходимости перепроверки их эффективности.