Силы РФ отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в четверг утром в районе Работино на запорожском направлении пытались штурмовать российские позиции только пехотой, без поддержки бронетехники. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В районе Работино <...> опять так называемый мясной штурм, от которых вроде как ВСУ в последнее время отказались: то есть бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки. Пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию нашей обороны сегодня с утра. Наши ребята их накрывали всем тяжелым, дошло до работы минометами и даже стрелковым оружием. <...> Атака была отбита", - сказал Рогов.
Ранее в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью российские силы нанесли артиллерией удар по трем штурмовым бригадам ВСУ, которые накапливались для наступления в районе Малой Токмачки и Новопокровки. По его словам, противник потерял практически весь личный состав бригад.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.