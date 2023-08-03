Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ в районе Работино

"В районе Работино <...> опять так называемый мясной штурм, от которых вроде как ВСУ в последнее время отказались: то есть бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки. Пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию нашей обороны сегодня с утра. Наши ребята их накрывали всем тяжелым, дошло до работы минометами и даже стрелковым оружием. <...> Атака была отбита", - сказал Рогов.