BAE Systems получила военные заказы на рекордные $84 млрд

По ее сведениям, в 2023 году корпорация уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере $2,3 млрд и на поставки вооружений и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на $3 млрд. Сделка с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила $4,7 млрд. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет $360 млн.