Британская разведка назвала кустарники сдерживающим наступление ВСУ фактором
Военная разведка Великобритании заявила, что сдерживающим фактором продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге являются кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений. Об этом сообщается в сводке ведомства о ситуации на Украине, опубликованной в Twitter.
«Подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе», — говорится в сводке.
Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий остаются не тронутыми уже в течение 18 месяцев, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета, отметили в британской разведке.
Там считают, что дополнительное укрытие помогает замаскировать оборонительные позиции российских войск и затрудняет разминирование минных полей.
В ведомстве добавили, что кустарники могут служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты, однако из-за них обеим сторонам конфликта становится труднее продвигаться вперед.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует.