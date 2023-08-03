Военная разведка Великобритании заявила, что сдерживающим фактором продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге являются кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений. Об этом сообщается в сводке ведомства о ситуации на Украине, опубликованной в Twitter.

«Подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе», — говорится в сводке.

Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий остаются не тронутыми уже в течение 18 месяцев, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета, отметили в британской разведке.

Там считают, что дополнительное укрытие помогает замаскировать оборонительные позиции российских войск и затрудняет разминирование минных полей.

В ведомстве добавили, что кустарники могут служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты, однако из-за них обеим сторонам конфликта становится труднее продвигаться вперед.