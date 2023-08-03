Балицкий сообщил об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ

Российские силы уничтожили личный состав трех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора области Евгений Балицкий.

"До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

"Также было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток, артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад", - написал Балицкий.