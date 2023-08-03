На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на сто процентов. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», — сказал Данилов.