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На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие Службы безопасности страны (СБУ) в двух атаках на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост
© РИА Новости

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на сто процентов. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», — сказал Данилов.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки.

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