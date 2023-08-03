ВВС Греции получили десятый истребитель F-16, модернизированный до уровня Viper

ВВС Греции получили десятый американский многофункциональный истребитель F-16 четвертого поколения, модернизированный до уровня Viper. Об этом сообщает газета "Катимерини".

По ее словам, информация о поставке десятого F-16 в конфигурации Viper для ВВС поступила от американской компании Lockheed Martin и греческой Hellenic Aviation Industry. К 2027 году 84 самолета ВВС Греции будут модернизированы до конфигурации Viper, которая обеспечивает "новые и улучшенные возможности безопасности, позволяя летчикам успешно противостоять возникающим угрозам в регионе и поддерживать миссии союзников по всему миру".

Работа над модернизацией истребителей ведется в компании Hellenic Aviation Industry под руководством групп специалистов Lockheed Martin, находящихся как в Греции, так и в США. Благодаря программам промышленного сотрудничества, охватывающим более двух десятилетий в рамках программ по модернизации в Греции F-16, Lockheed Martin принесет более 1 млрд долларов экономической выгоды греческой оборонной промышленности и самой греческой компании к моменту завершения текущей программы модернизации F-16, отмечает издание.