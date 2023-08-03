В Британии сообщили об изготовлении Киевом самодельных бомб на 3D-принтере

Британское издание The Economist написало о том, что Киев печатает на 3D-принтере боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом оболочки бомб в страну завозятся под видом игрушек.

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«Оболочки для бомб поставляют Украине также из-за рубежа, через таможню этот товар проходит под видом детских игрушек или подсвечников», — говорится в материале.

Отмечается, что боеприпасы изготовленные таким кустарным способом не конкурируют с заводскими и отличаются дешевизной. По данным источников издания за неделю создается около тысячи пластмассовых корпусов для таких бомб.

В статье подчеркивается, что Киев при этом испытывает проблемы с получением подобных видов боеприпасов из-за разнородности цепочек поставок из-за рубежа.