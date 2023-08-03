Ирландия отказалась вступать в НАТО

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Дублин не будет отказываться от позиции нейтралитета на фоне российской военной спецоперации на Украине . В интервью Financial Times он отметил, что это касается отказа от вступления в Североатлантический альянс , несмотря на решение Финляндии и Швеции стать частью блока из-за конфликта на Украине.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.