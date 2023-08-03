$91.78+0.18100.70-0.24

Минобороны России: над Калужской областью сбили шесть беспилотников Украины

В Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

Минобороны заявило об уничтожении дронов в небе над Калужской областью
© РИА Новости

«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — сказали в ведомстве.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что в результате попытки нападения пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 августа.

60