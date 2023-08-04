Дезертиры из Вооруженных сил Украины погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это произошло в ходе огневого воздействия российскими войсками на одну из позиций ВСУ в указанном районе.

Марочко утверждает, что оставление позиций украинскими военными, по всей видимости, не было согласовано с вышестоящим командованием, поскольку по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия.

Подполковник добавил, что данный факт вынудил украинских военных изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе села Ямполовка в ЛНР, они были уничтожены российской артиллерией.