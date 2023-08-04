Украинские дезертиры погибли, пытаясь оставить позиции на Краснолиманском направлении
Дезертиры из Вооруженных сил Украины погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, это произошло в ходе огневого воздействия российскими войсками на одну из позиций ВСУ в указанном районе.
Марочко утверждает, что оставление позиций украинскими военными, по всей видимости, не было согласовано с вышестоящим командованием, поскольку по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия.
Подполковник добавил, что данный факт вынудил украинских военных изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе села Ямполовка в ЛНР, они были уничтожены российской артиллерией.
Накануне Министерство обороны России сообщало, что российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.