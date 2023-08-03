На ракетной базе на Тайване произошло возгорание

Случайное возгорание возникло на научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения на Тайване. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, четыре человека получили ранения.

По его данным, речь идет о базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня. Там проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который выполняет разработки для нужд вооруженных сил острова.

Все пострадавшие госпитализированы. Как указывает агентство, один из них получил ожоги 90% тела, его состояние оценивается как тяжелое. Другие подробности об инциденте пока не приводятся.