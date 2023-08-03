Во Франции увидели возможность обогнать Россию в экспорте оружия

Из-за конфликта на Украине объемы экспорта оружия России в мире могли снизиться, в то время как Франция заключает новые сделки с партнерами. Как предположили журналисты France 24, скоро Париж может воспользоваться возможностью и обогнать Москву по числу экспорта.

«Сообщения о новых сделках по продаже французских вооружений Индии и Катару — это признак того, что оборонная промышленность Франции набирает обороты», — считают авторы.

Новости о новых контрактах Парижа появились на фоне слухов о сокращении российского экспорта оружия в связи с боями на Украине.

Из-за этого во Франции начали строить предположениям о том, что она вскоре может занять место второго по величине экспортера оружия в мире после США.