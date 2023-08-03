В ЛНР рассказали о минировании ВСУ путей отхода

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении в Донбассе.

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«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы "в один конец"», — заявил Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, при помощи беспилотников в районе Торское был зафиксирован факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп украинских военных. Для этого используются как противотанковые мины, так и противопехотные при помощи универсальных минных заградителей без оставления проходов. Он пояснил, что такие минные заграждения лишают подразделения маневренности и отрезают пути отступления.