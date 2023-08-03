Мобилизация: последние новости на сегодня 3 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 августа 2023, в материале «Рамблера».

В России предложили расширить право на отсрочку от армии

Предоставлять отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний со средним профильным образованием предложило Министерство цифрового развития РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Государственной Думе.

Сейчас право на отсрочку имеют только специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией. Работники должны иметь высшее образование.

Как подчеркнули в ведомстве, подобные просьбы поступают от крупных игроков отрасли регулярно, так как специалистов на рынке не хватает.

Еще 20 тонн гуманитарного груза отправили из Екатеринбурга на Донбасс

Жителям Донбасса и мобилизованным гражданам, отправленным туда на военную службу, послали из Екатеринбурга очередной гуманитарный груз. Об этом говорится на сайте Свердловского областного телевидения.

Сбором занимался волонтерский центр «Мы рядом» вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

«Отправка гуманитарного груза Екатеринбургом — это уже традиция. Наш город всегда поддерживает тех, кому нужна помощь», — подчеркнул он и поблагодарил всех неравнодушных жителей Екатеринбурга, которые приняли участие в сборе.

Уточняется, что солдатам и мирным жителям отправили детскую литературу и необходимые вещи — медикаменты, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы, маскировочные сети.

Власти Перми наградили отца участника СВО

Временно исполняющему полномочия Главы Перми Валерию Максимову вручили награду за достойное воспитание сына, который сейчас проходит военную службу на Донбассе. Благодарность вручил начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров, говорится на сайте муниципального образования города Перми.

«Благодарим вас за то, что вы вырастили настоящего патриота, которым мы все гордимся. Его чувство долга перед Отечеством — это в первую очередь результат вашего воспитания», — прозвучало во время награждения.