Спецоперация на Украине 3 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 августа 2023 года.

ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР

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Вооруженные силы Украины группируют отряды на подступах к Артемовску и сражаются за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинская сторона собирает достаточно большие силы на артемовском направлении и беспрерывно атакует. Бои за Курдюмовку, Клещеевку и Андреевку продолжаются.

Гагин пояснил настойчивость войск Украины — эти населенные пункты дают хорошую возможность атаковать сам Артемовск. По его словам, Клещеевка сейчас под контролем российских вооруженных сил, однако часть высот в районе занята противником, который ведет оттуда огонь.

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска

Российские войска наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон, положение дел похоже на ситуацию с Артемовском. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что российская сторона на этом участке идет и в лоб, и по флангам. Отряды скорее всего используют ту же тактику, что и в Артемовске и Соледаре, когда сперва удалось окружить населенный пункт, а уже потом вытеснить оттуда противника.

Однако он отметил, что в Авдеевке украинской стороне удалось серьезно укрепить район и обеспечить эшелонированную оборону. Однако Гагин настаивает на том, что противник истощен и предпринимает уже не такие регулярные попытки атаковать, как еще месяц назад.

Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ

Артиллерия ВС РФ ликвидировала позицию Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там польские наемники попытались поднять свой национальный флаг. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Буря, передает РИА Новости.

Он рассказал, что они с сослуживцами часто слышат в эфире радио переговоры польских наемников, дислоцирующихся в этой местности.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг», — пояснил солдат.