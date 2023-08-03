В СНБО Украины высказались о сроках контрнаступления

Никаких конкретных сроков по украинскому контрнаступлению не существует: войскам не нужно добиться успеха к определенной дате или в соответствии с каким-то графиком. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал он.

Данилов пояснил, что у них действует система НАТО — командир сам решает, как ему действовать в той или иной ситуации с учетом поставленной задачи.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление Украины идет по плану, хотя и отстает от графика. Сам Алексей Данилов в конце июня заявлял, что хотел, чтобы наступление шло быстрее, однако признавал маловероятность такого исхода. Спустя полмесяца секретарь СНБО призвал общественность дождаться результатов в августе или сентябре.