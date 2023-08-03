В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

По его словам, причиной взрыва стал «прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре», которую использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ведения боевых действий».

Ранее Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ, на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».