Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку ранним утром 3 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что менее чем за час было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

В 03:05 было выпущено три снаряда по направлению населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район). В это же время также три снаряда по направлению: населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Советский район). Также в 03:05 четыре снаряда выпущено из Кураховки по Кировскому району Донецка.

В представительстве также сообщили, что в 03:20 и 03:40 под огонь попал Петровский район Донецка, украинские войска суммарно выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.