В Греции выступили против создания новых военных баз США

Расширение военного присутствия США в Греции создает риски для государства, заявили в оппозиционной Коммунистической партии, передает ТАСС. В Компартии Греции уверены, что появление новых американских баз на островах страны, направлено против ее народа.

«Поправка [к законопроекту об оборонном бюджете] американского Конгресса, которая, среди прочего, поднимает вопрос о создании новых военных баз на греческих островах и расширении военного присутствия США в Греции, представляет собой опасное развитие ситуации невыразимых масштабов, направленное как против греческого народа, так и против других жителей региона, а также против суверенных прав нашей страны», — говорится в сообщении.

В Компартии добавили, что власти ведут тайный диалог с США по военным базам и уже называют острова государства «территорией НАТО ». В политической силы подчеркивают, что народ должен с тревогой смотреть на эту ситуацию.

Нижняя палата американского парламента приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах, 3 августа. По информации греческих СМИ, документ содержит призыв к Пентагону и Госдепу по изучения вариантов для расширения присутствия США в Греции. В 2019 году стороны подписали соглашение, которое предусматривало возможность открытия нового американского военного объекта в Греции, расширяло базу на острове Крит, а также разрешало использование объектов республики Соединенными Штатами. В 2021 году договоренности были расширены, в частности, в них включили еще четыре военные базы.