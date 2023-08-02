Зеленский назвал сроки начала обучения пилотов ВСУ на F-16

Украинские пилоты начнут обучаться управлению истребителями F-16 в августе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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«В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», — приводятся в материале его слова.

По мнению Зеленского, Украине «сейчас стоит работать на 100% со странами», у которых есть F-16 и теми, кто сможет после обучения передать их Киеву. Он выразил надежду на скорейшие поставки и боевое применение истребителей пилотами ВСУ.