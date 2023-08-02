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Раскрыты сроки начала обучения пилотов ВСУ на F-16

Украинские пилоты начнут обучаться управлению истребителями F-16 в августе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский назвал сроки начала обучения пилотов ВСУ на F-16
© Master Sgt. Cecilio Ricardo

«В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», — приводятся в материале его слова.

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По мнению Зеленского, Украине «сейчас стоит работать на 100% со странами», у которых есть F-16 и теми, кто сможет после обучения передать их Киеву. Он выразил надежду на скорейшие поставки и боевое применение истребителей пилотами ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не получил от стран ЕС плана подготовки украинских летчиков к полетам на F-16. Кроме того указывалось, что в Белом доме до сих пор нет ясности насчет точных участников программы подготовки пилотов.

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