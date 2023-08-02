Россия пообещала жесткий ответ на угрозы боевиков в Сирии

Россия обеспокоена сообщениями о подготовке террористами смертников с целью осуществления терактов против объектов и патрулей РФ в Сирии и примет решительные и жесткие меры в их отношении. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

По его словам, до российской стороны дошла информация об «активной подготовке террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) террористов-смертников» с целью осуществления терактов против объектов и патрулей ВС России и Сирийской арабской армии. Кулить отметил, что эти сообщения вызывают «крайнюю обеспокоенность».

В связи с этим российская группировка войск в Сирии примет решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на военнослужащих РФ и Белоруссии, добавил он.