Финляндия получит систему ПРО «Праща Давида»

В пресс-службе Министерства обороны Израиля заявили, что Соединенные Штаты одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня министр обороны [Израиля] Йоав Галант, генеральный директор израильского министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении [вашингтонской] администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида», — говорится в заявлении израильского оборонного ведомства.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что сумма сделки оценивается в 316 млн евро ($346 млн).

До этого президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт в стране с библейским ветхозаветным противостоянием Давида и Голиафа, а также попросил увеличить поставки вооружений для Киева.

При этом Зеленский отметил, что Украина на данный момент не получила ракетный комплекс от Израиля «Праща Давида», но считает, что это временная задержка.