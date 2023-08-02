Финляндия получит систему ПРО «Праща Давида»

В пресс-службе Министерства обороны Израиля заявили, что Соединенные Штаты одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня министр обороны [Израиля] Йоав Галант, генеральный директор израильского министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении [вашингтонской] администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида», — говорится в заявлении израильского оборонного ведомства.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что сумма сделки оценивается в 316 млн евро ($346 млн).
До этого президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт в стране с библейским ветхозаветным противостоянием Давида и Голиафа, а также попросил увеличить поставки вооружений для Киева.
При этом Зеленский отметил, что Украина на данный момент не получила ракетный комплекс от Израиля «Праща Давида», но считает, что это временная задержка.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.