$91.78+0.18100.70-0.24

NYT: прошедшие обучение на Западе бойцы ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении

Украинские бойцы, которые прошли организованную Западом подготовку, отказываются от стратегии иностранных инструкторов из-за неудач в ходе контрнаступления.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на американские официальные лица и аналитиков

В газете говорится, что украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и не проводили операции. Решение ВСУ изменить тактику стало показателем того, что надежды НАТО и успехи Киева после получения нового оружия и прохождения подготовки не смогли воплотиться в жизнь.

Пленные солдаты ВСУ рассказали о тяжелых потерях и низком боевом духе

По данным издания, Вашингтон боится, что возврат украинской армии к старым тактикам рискует привести к быстрому дефициту оружия у ВСУ, а это сыграет на руку России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, что в августе начнётся обучение лётчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16.

55