Украинские бойцы, которые прошли организованную Западом подготовку, отказываются от стратегии иностранных инструкторов из-за неудач в ходе контрнаступления.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на американские официальные лица и аналитиков

В газете говорится, что украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и не проводили операции. Решение ВСУ изменить тактику стало показателем того, что надежды НАТО и успехи Киева после получения нового оружия и прохождения подготовки не смогли воплотиться в жизнь.