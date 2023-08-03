Пентагон не стал подтверждать слова Зеленского о сроках обучения пилотов ВСУ на F-16

В Пентагоне не стали комментировать сроки начала подготовки лётчиков ВСУ управлению F-16
В Пентагоне не стали раскрывать детали сроков начала обучения украинских лётчиков силами западных инструкторов пилотированию американских истребителей F-16.
Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя Минобороны США.
По его словам, США намерены поддерживать обучение пилотов ВСУ на боевых истребителях четвёртого поколения в рамках долгосрочных обязательств по оказанию оборонной помощи Украине.
«Никаких новых объявлений на этот счёт сегодня нет», — заявил представитель Пентагона.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обучение украинских военных на истребителях F-16 начнётся в августе.