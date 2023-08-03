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В Пентагоне не стали комментировать сроки начала подготовки лётчиков ВСУ управлению F-16

В Пентагоне не стали раскрывать детали сроков начала обучения украинских лётчиков силами западных инструкторов пилотированию американских истребителей F-16.

Пентагон не стал подтверждать слова Зеленского о сроках обучения пилотов ВСУ на F-16
© Master Sgt. Cecilio Ricardo

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя Минобороны США.

Зеленский назвал сроки начала обучения пилотов ВСУ на F-16

По его словам, США намерены поддерживать обучение пилотов ВСУ на боевых истребителях четвёртого поколения в рамках долгосрочных обязательств по оказанию оборонной помощи Украине.

«Никаких новых объявлений на этот счёт сегодня нет», — заявил представитель Пентагона.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обучение украинских военных на истребителях F-16 начнётся в августе.

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