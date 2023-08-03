Пентагон не стал подтверждать слова Зеленского о сроках обучения пилотов ВСУ на F-16

В Пентагоне не стали раскрывать детали сроков начала обучения украинских лётчиков силами западных инструкторов пилотированию американских истребителей F-16.

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Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя Минобороны США.

По его словам, США намерены поддерживать обучение пилотов ВСУ на боевых истребителях четвёртого поколения в рамках долгосрочных обязательств по оказанию оборонной помощи Украине.

«Никаких новых объявлений на этот счёт сегодня нет», — заявил представитель Пентагона.