Эксперт оценил способность Польши и НАТО оборонять Сувалкский коридор

«Если мы говорим о Польше, то там достаточно серьезная армия, которую они планируют в ближайшие несколько лет довести до численности 300 тысяч человек. Там находятся десять тысяч американцев — целая дивизия, комплекс противоракетной обороны (ПРО) Aegis и другие средства поражения. Это достаточно опасная группировка, и просто так ввязываться в боевые конфликты с американскими военными никто не будет», — объяснил он.