Британские морпехи в ходе учений в нацпарке потеряли винтовку

В ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку, оружие до сих пор не нашли, пишет газета Sun, ссылаясь на осведомленный источник.
«Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке», — пишут журналисты.
Издание сообщает, что командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80. После того как собственными силами найти оружие не удалось, военные обратились за помощью в полицию.
По словам источника, потеря оружия является одной из самых страшных вещей для военного. Он также отметил, что произошел с пехотинцами, которые претендовали на повышение.
В Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что винтовка не была заряжена.
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