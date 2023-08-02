Британские морпехи в ходе учений в нацпарке потеряли винтовку

В ходе учений в национальном парке Дартмур в Англии военные Королевской морской пехоты Великобритании потеряли винтовку, оружие до сих пор не нашли, пишет газета Sun, ссылаясь на осведомленный источник.

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«Элитная Королевская морская пехота вызвала серьезную тревогу, потеряв смертоносную штурмовую винтовку в национальном парке», — пишут журналисты.

Издание сообщает, что командование приостановило учения и приказало провести масштабные поиски автоматической винтовки SA-80. После того как собственными силами найти оружие не удалось, военные обратились за помощью в полицию.

По словам источника, потеря оружия является одной из самых страшных вещей для военного. Он также отметил, что произошел с пехотинцами, которые претендовали на повышение.

В Королевском флоте Британии позднее подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что винтовка не была заряжена.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.