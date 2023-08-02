Пленные солдаты ВСУ рассказали о тяжелых потерях и низком боевом духе

Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о тяжелых потерях и низком боевом духе среди своих сослуживцев, большинство которых были насильно мобилизованы в армию. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Один из сдавшихся в плен, Николай Знайдо, рассказал, что перед отправкой на фронт практически не проводили занятий по боевой подготовке — украинским солдатам не давали навыков ведения боя, только показывали, как обращаться с оружием.

Из-за отсутствия обучения большое количество украинских солдат гибнет в первом бою, не получая приказов и поддержки со стороны артиллерии. Знайдо отметил, что из 15 человек в его подразделении, которые обороняли опорный пункт, в живых могли остаться только трое — и все они решили сдаться в плен, включая его самого.

Знайдо добавил, что боевой дух в ВСУ находится на крайне низком уровне из-за усталости и непонимания причин конфликта. При этом большинство солдат на фронте — из малоимущих или нищих граждан Украины, так как у них нет денег, чтобы «откупиться» от военкомов. Знайдо злится на военкомов, которые на взятки от более обеспеченных украинцев живут «на широкую ногу».