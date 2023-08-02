Стало известно о нанесении ударов по базе иностранных наемников в Измаиле

База ремонта катеров Вооруженных сил Украины, места расположения иностранных наемников и техники поражены в результате российских ударов по порту Измаил. Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сегодня украинские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в Измаиле Одесской области в результате взрывов, а также о повреждении портовой инфраструктуры.

По данным Лебедева, сославшегося на свои источники в Измаиле, нефтебаза горела несколько часов.

«Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера. Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские», - пояснил он.

Также он заметил, что есть видео, на котором зафиксирован момент удара по зданию Управления пароходства и работа украинской ПВО.

«Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов», - заявил Лебедев.

Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.