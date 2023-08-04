ВС РФ выявила присутствие англоговорящих наемников под Угледаром

Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского . По его словам, в последнее время на указанном направлении очень часто слышна иностранная речь, в основном английская, и это подтвердили разведывательные данные.

В начале этой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Угледарском направлении идут ожесточенные бои, и что там российские военные отражают до пяти атак ежедневно и продолжают уничтожать украинские войска. В конце июля Министерство обороны России сообщало, что с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили там 4990 иностранных наемников, а еще 4910 наемников покинули зону боевых действий.