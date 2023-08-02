Стало известно о нанесении ударов по базе иностранных наемников в Измаиле

Российские военные в ночь на 2 августа нанесли удар по месту расположения иностранных наемников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в городском подполье. По данным агентства, повреждения также получила база ремонта катеров Вооруженных сил Украины и хранилище топлива. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Было попадание в здание морского вокзала, где по сведениям подполья находились иностранные наемники, скорее всего румынские, — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее назвал удары по портовой инфраструктуре Измаила напоминанием о предупреждении, которое Россия сделала Украине после выхода из зерновой сделки. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. По данным военкора, в порт города зашли три корабля под сопровождением авиации НАТО. Они принадлежат Греции, Израилю и турецко-грузинской компании.