На Украине допустили проведение зимой масштабной мобилизации

Масштабная мобилизация для того, чтобы «довести до ума» затянувшееся контрнаступление, может быть объявлена на Украине уже зимой, а военное положение будет продлеваться до конца следующего года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите, (…) - это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации», - пояснил он в своем Telegram-канале.

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По словам парламентария, для большой мобилизации также проводится «чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей». При этом власть должна будет для попытки перелома ситуации «прийти к всеобщей мобилизации украинцев», уверен он.

Также депутат Верховной Рады Александр Дубинский не исключил, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года, а значит, будут сдвинуты сроки проведения парламентских выборов.

«Осенью выборы в США. Соответственно, какие выборы в Украине перед выборами в штатах. Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований», - заявил он.

Ранее Верховная рада Украины приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца, до 15 ноября. Пока действует военное положение, украинские власти вправе ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств, вводить трудовую повинность, принудительно отчуждать частную собственность и переводить организации на работу в пользу обороны.