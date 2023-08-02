Вооруженные сил (ВС) России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 210 украинских военных, а также самоходной гаубицу "Богдана". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.