Старовойт сообщил, что оружие выдали народной дружине в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион почти каждый день подвергается обстрелам со стороны Украины и принято решение сформировать добровольную народную дружину, она получит боевое оружие. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«В этих условиях мы обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона. Для этих целей создана добровольная народная дружина, которая занимается оказанием дополнительной помощи вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению», — уточнил Старовойт.

По словам курского губернатора, недавно он побывал на тренировочной площадке, там ведутся занятия с инструкторами.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден», — обратил внимание курский губернатор.

Также Старовойт заверил, что власти создали все условия, требующиеся для хранения вооружения.