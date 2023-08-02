На Украине предъявили обвинения военкору Руденко

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российскому военному корреспонденту Андрею Руденко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

© lenta.ru

Военкора обвиняют в поддержке образования Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, дискредитации украинских военных, а также передаче «недостоверных сведений» о ситуации на восточном направлении фронта.