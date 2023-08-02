Американский солдат погиб в аварии с грузовиком на юге Германии
В результате столкновения бронемашины Stryker с грузовиком на автомагистрали на юге Германии скончался американский военнослужащий.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на вооружённые силы США.
Уточняется, что несчастный случай произошёл во вторник, 1 августа, неподалёку от города Тиршенройт в Баварии.
Медики оказали помощь солдату, служившему во втором кавалерийском полку США, и транспортировали его в местную больницу, где он скончался.
Другие солдаты, находившиеся в военном автомобиле, не пострадали.
Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона недалеко от Гранд-Каньона перевернулся автобус. В результате инцидента скончался один человек, более 50 получили ранения.