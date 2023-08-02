NYT: число раненных солдат ВСУ при контрнаступлении оказалось колоссальным

Число раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления оказалось «колоссальным». Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинских врачей, в расположенные неподалеку от линии фронта медицинские посты постоянно прибывают пострадавшие солдаты.

Отмечается, что чаще всего украинские солдаты получают ранения от взрывов мин. Всего неподалеку от линии соприкосновения созданы десятки постов, в которых медики оказывают раненым экстренную помощь. Приблизительные оценки потерь Украины в публикации не называются.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с 4 июня безуспешно пытаются вести наступление. 11 июля глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления Киев потерял более 26 тысяч человек.