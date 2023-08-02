Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ

«Во все времена воины «крылатой пехоты» были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надёжную защиту страны от враждебных посягательств», — отметил он в своём приказе.