В Балтийском море начались учения "Океанский щит - 2023"

"С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит - 2023". В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)", - рассказали в ведомстве.