МО Украины за 15 месяцев получило на вооружение более 30 моделей беспилотников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев за последние 15 месяцев принял на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.
«За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/эксплуатацию более 30 моделей беспилотных летательных аппаратов разных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов», — написал глава Минобороны Украины.
По его словам, официально созданы боеприпасы для беспилотников как отдельная категория.
Резников подчеркнул, что в настоящее время аппараты собирают на Украине из иностранных компонентов, однако у Киева имеются планы производить собственные комплектующие.
Ранее заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак призвал прекратить атаки дронов по российской столице. В ночь на 1 августа украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. В прошлый раз в результате атаки дрона выбило окна на уровне пятого и шестого этажей IQ-квартала. 30 июля в нападении принимали участие три беспилотника. И 1 августа, и 30 июля жертв и пострадавших не было.