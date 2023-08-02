Командир танка, остановившего колонну ВСУ в одиночку, прокомментировал атаку
Командир танка прокомментировал атаку бронегруппы войск Украины. Он назвал ее обычной работой российских военных, передает РИА Новости.
Ранее было обнародовано видео боевого эпизода, где российскому танку удалось в одиночку атаковать на запорожском направлении колонну бронетехники Украины, которая выдвинулась для наступления на позиции войск РФ.
Российским экипажем был подбит минимум один танк противника. Им было остановлено продвижение бронегруппы противника. После этого украинская колонна была накрыта артиллерией и противотанковыми комплексами.
«Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей – вот даже 218-й полк, 114-й - я просто завидую 60-й бригаде. Они... еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там - да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают», - заявил мобилизованный с позывным «Ласка», который командует танком.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что российская сторона «серьезно почувствует» последствия работы ВСУ.