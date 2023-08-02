«Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей – вот даже 218-й полк, 114-й - я просто завидую 60-й бригаде. Они... еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там - да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают», - заявил мобилизованный с позывным «Ласка», который командует танком.