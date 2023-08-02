Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли под свой контроль восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его данным, штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили роту пехоты 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе урочища Лес Попов.

Зыбинский также рассказал, что вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 «западной» группировки российской армии нанесли 13 ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны Украины.

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.