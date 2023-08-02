Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам вступить в ряды ВСУ

Чешский президент Петр Павел разрешил 14 гражданам страны направиться в Вооруженные силы Украины и отклонил еще восемь подобных запросов. Об этом сообщает irozhlas.cz.

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Предшественник занявшего 9 марта президента Чехии Павела Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам республики 132 разрешения присоединиться к ВСУ. В итоге общее число чехов, решивших добровольно поучаствовать в боевых действиях, почти за полтора года достигло 146 человек.

В СМИ обратили внимание, что нет точной информации, сколько из получивших разрешения на самом деле поехали на Украину.

Согласно чешскому законодательству, исключается возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.

До этого сообщалось, что Чехия поставит ВСУ авиасимуляторы, чтобы обучение летчиков для F-16 проходило на Украине.