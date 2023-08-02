Российская спецоперация на Украине показала, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не способен функционировать на необходимом уровне. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, пишет ТАСС.

По ее словам, о вызовах для военно-промышленной базы США говорила еще в 2018 году комиссия, готовившая Стратегию национальной обороны, однако «никаких особых действий, связанных с этим вопросом» предпринято не было.

При этом украинский кризис продемонстрировал, что производство не справляется и необходимо «устроить турбонаддув для военно-промышленной базы» как в США, так и у союзников, констатировала Мара Карлин

«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», - заметила представитель Министерства обороны США.

Она также напомнила, что для решения этой проблемы из бюджета в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания, и в Пентагоне рассчитывают, будут «надлежащие результаты». Также Карлин анонсировала значительные вложения в ВПК США, а именно в производство подводных лодок, со стороны Австралии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что арсеналы вооружения блока уже опустошены, а восстановить их требуется в кратчайшие сроки. Для этого Североатлантическому альянсу необходимо развивать более мощную военную промышленность.