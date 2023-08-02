Пентагон заявил о неспособности ВПК США функционировать на нужном уровне
Российская спецоперация на Украине показала, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не способен функционировать на необходимом уровне. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, пишет ТАСС.
По ее словам, о вызовах для военно-промышленной базы США говорила еще в 2018 году комиссия, готовившая Стратегию национальной обороны, однако «никаких особых действий, связанных с этим вопросом» предпринято не было.
При этом украинский кризис продемонстрировал, что производство не справляется и необходимо «устроить турбонаддув для военно-промышленной базы» как в США, так и у союзников, констатировала Мара Карлин
«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», - заметила представитель Министерства обороны США.
Она также напомнила, что для решения этой проблемы из бюджета в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания, и в Пентагоне рассчитывают, будут «надлежащие результаты». Также Карлин анонсировала значительные вложения в ВПК США, а именно в производство подводных лодок, со стороны Австралии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что арсеналы вооружения блока уже опустошены, а восстановить их требуется в кратчайшие сроки. Для этого Североатлантическому альянсу необходимо развивать более мощную военную промышленность.
В свою очередь газета The Wall Street Journal опубликовала данные о том, что в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов американского высокоточного оружия может хватить на дни или даже часы. По словам журналистов, боевые действия на Украине и масштабные поставки Киеву западного вооружения выявили огромные проблемы в потенциале и организации оборонной промышленности.